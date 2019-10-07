TOKİ'nin sunduğu fırsatlar devam ediyor! TOKİ güncel konut ilanları başvuru şartları nelerdir?

TOKİ tarafından dar gelirliler için sunulan ucuz konut kampanyaları devam ediyor. Yapılan konutlar aracılığıyla dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev satın alabiliyor. Bu kapsamda konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ tarafından yayımlanan güncel konut ilanlarını yakından takip ediyor. Satışa çıkacak olan konutlarla pek çok dar gelirli aile de uygun fiyata ve ödeme seçenekleriyle ev sahibi olabilecek. Peki, TOKİ güncel konut ilanları başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler...

TOKİ GÜNCEL KONUT İLANLARI

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