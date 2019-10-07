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  • 07.10.2019 19:52
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 19:52

TOKİ'nin sunduğu fırsatlar devam ediyor! başvuru şartları nelerdir?

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan konutlarla vatandaşlar kira öder gibi ev sahibi olabiliyor. Her yıl on binlerce kişi ev sahibi yapan TOKİ'nin güncel konut ilanları, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Son olarak kurum tarafından geçtiğimiz aylarda 50 bin konut projesi kuraları çekilerek listelerde yer alan isimler duyurulmuştu. İşte TOKİ'nin resmi sitesinde yer alan güncel konut ilanları...

TOKİ'nin sunduğu fırsatlar devam ediyor! TOKİ güncel konut ilanları başvuru şartları nelerdir?

TOKİ tarafından dar gelirliler için sunulan ucuz konut kampanyaları devam ediyor. Yapılan konutlar aracılığıyla dar gelirli vatandaşlar kira öder gibi ev satın alabiliyor. Bu kapsamda konut sahibi olmak isteyen vatandaşlar TOKİ tarafından yayımlanan güncel konut ilanlarını yakından takip ediyor. Satışa çıkacak olan konutlarla pek çok dar gelirli aile de uygun fiyata ve ödeme seçenekleriyle ev sahibi olabilecek. Peki, TOKİ güncel konut ilanları başvuru şartları nelerdir? İşte merak edilen bilgiler...

TOKİ GÜNCEL KONUT İLANLARI

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