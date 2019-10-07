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  • 07.10.2019 18:06
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 18:06

yapacak! Başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl ve nereden yapılır?

Türk Hava Yolları tarafından bayan kabin memuru olarak görev alacak 700 yeni çalışma arkadaşı alımı yapılacak. Müjdeli haberi duyan pek çok kişi şimdi hakkında araştırmalara başladı. Ulusal bayrak taşıyıcı, İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile bugün İstanbul İl Müdürlüğü’nde imzalanan protokolle bayan kabin memuru alımı ilânını duyurdu. Peki, nelerdir? THY kabin memuru alımı başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar...

Türk Hava Yolları kabin memuru alımı yapacak!

THY tarafından yayımlanan personel alım ilanları merakla takip ediliyor. Son olarak Türk Hava Yolları, istikrarla devam ettirdiği büyüme sürecinde kabin memuru olarak yer almak isteyen yeni çalışma arkadaşlarına yönelik bugün İş-Kur İstanbul İl Müdürlüğü'nde imzalanan protokolle iş alımı ilânını duyurdu. Peki, THY kabin memuru alımı başvuru şartları nelerdir? Başvuru nasıl ve nereden yapılır? İşte ilana dair merak edilen bilgiler ve adaylarda aranan şartlar...

700 PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı (İnsan Kaynakları) Abdulkerim Çay ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen tarafından imzalanan protokolle bayrak taşıyıcı havayolu yeni çalışma arkadaşlarını ailesine dâhil edecek. İlgili iş birliği kapsamında 700 başvuru sahibinin Türk Hava Yolları ailesinde istihdamı sağlanacak.

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