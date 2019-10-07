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  • 07.10.2019 21:33
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 21:33

60 bin liradan 370 bin liraya varan destek! destek kredisi nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir?

İş kurmak isteyenler destekleri hakkında detaylı bir şekilde araştırma yapıyor. KOSGEB tarafından yeni işletmelerin kurulması ve devamlılığının sağlanması adına geleneksel girişimcilere 60 bin liraya, ileri girişimcilere 370 bin liraya kadar katkı sağlanıyor. Bu kapsamda iş kurmayı düşünenler nasıl alınır sorusuna yanıt arıyor. Peki, KOSGEB desteği başvuru şartları nelerdir? İşte bilinmesi gerekenler...

KOSGEB desteği nasıl alınır? İşte başvuru şartları...

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı yani kısaca KOSGEB tarafından kendi işini kurmak isteyen vatandaşlara çeşitli fırsatlar sunuluyor. KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen pek çok kişi KOSGEB destek kredisi nasıl alır sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Peki, KOSGEB destek kredisi nasıl alınır? Başvuru şartları nelerdir? İşte KOSGEB desteklerine dair detaylar...

KOSGEB DESTEK KREDİSİ NASIL ALINIR?

KOSGEP hibe ve desteklerinden yararlanmak için ilk olarak; KOSGEB'e üye olunmalıdır. Bunun için KOSGEB'e giriş yaptıktan sonra şifre ve kullanıcı almak gerekir. Bu esnaf için de KOBİ'ler için de gerekmektedir. KOSGEB'e üye olan KOBİ'ler KOSGEB KOBİ beyannamesini doldurmalı ve kredi başvurusu için KOSGEB veri tabanına kayıt olmalıdır. KOSGEB veri tabanına kayıt olmak için ise KOSGEB girişten girip bütün bilgilerinizi, vergi numaranızı yazmanız gerekir. Bu şekilde kayıt birkaç dakikada yapılabilmektedir.

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