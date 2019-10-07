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  • 07.10.2019 16:42
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 16:46

başvuru sonuçları açıklandı mı? TYP temizlik ve güvenlik görevlisi kura sonuçları sorgulama işlemi

başvuruları, kurum tarafından 16-20 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında güvenlik görevlisi ve temizlik personeli olarak görevlendirmek üzere alınan başvuruların ardından kura sonuçları merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor. Peki, TYP temizlik ve güvenlik görevlisi kura sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte alımlara dair detaylar...

İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İŞKUR Toplum Yararına Projesi (TYP) kapsamında alınan başvuruların kura sonuçları merakla araştırılıyor. Okullarda temizlik personeli ve güvenlik görevlisi görev yapmak isteyenler başvurularını tamamlayarak sonuçları beklemeye başladı. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte İŞKUR TYP kura sonuçlarına dair merak edilen detaylar...

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP başvuru sonuçları bazı illerde açıklanmaya başlandı. İŞKUR TYP ilanlarına başvuran adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.

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