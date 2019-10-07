İŞKUR Toplum Yararına Projesi (TYP) kapsamında alınan başvuruların kura sonuçları merakla araştırılıyor. Okullarda temizlik personeli ve güvenlik görevlisi görev yapmak isteyenler başvurularını tamamlayarak sonuçları beklemeye başladı. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte İŞKUR TYP kura sonuçlarına dair merak edilen detaylar...

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP başvuru sonuçları bazı illerde açıklanmaya başlandı. İŞKUR TYP ilanlarına başvuran adaylar, İŞKUR tarafından gerçekleştirilen TYP ilan sonuçlarına bulundukları şehirlerin il milli eğitim müdürlüğü internet adresi üzerinden ulaşabilirler.