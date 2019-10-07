Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan ilanlar her dönem büyük bir ilgi görüyor. İŞKUR bu kapsamda her yıl binlerce vatandaşın iş umudu olmaya devam ediyor. Personel alım ilanları yakından takip edilirken son olarak 780 güvenlik görevlisi alımı ve bazı illerde özel sektörde istihdam edilmek üzere çeşitli ilanlar yayımlandı. İş arayışı olan vatandaşlar şu sıralar İŞKUR'a personeli alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen bilgiler...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.

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