Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 07.10.2019 16:02
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 16:02

aracılığıyla bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor! İŞKUR başvurusu nasıl, nereden yapılıyor?

'un resmi sitesinde yayınlanan binlerce ilan iş arayışı olan vatandaşların gündeminde yer alırken işçi alımı için beklenen ilan yayımlandı. İŞKUR üzerinden son olarak 780 güvenlik görevlisi alımı yapılacağına dair ilanın yayımlanmasının ardından başvuru yapmak isteyen adaylar İŞKUR başvurusu nasıl, nereden yapılıyor sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte ilana ve başvuruya dair bilinmesi gereken detaylar...

İŞKUR aracılığıyla güvenlik görevlisi alımı yapılıyor!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yayımlanan ilanlar her dönem büyük bir ilgi görüyor. İŞKUR bu kapsamda her yıl binlerce vatandaşın iş umudu olmaya devam ediyor. Personel alım ilanları yakından takip edilirken son olarak 780 güvenlik görevlisi alımı ve bazı illerde özel sektörde istihdam edilmek üzere çeşitli ilanlar yayımlandı. İş arayışı olan vatandaşlar şu sıralar İŞKUR'a personeli alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen bilgiler...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI İÇİN TIKLAYIN

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriİŞKUR aracılığıyla bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor! İŞKUR başvurusu nasıl, nereden yapılıyor?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri