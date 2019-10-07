Evde bakım aylıklarının hangi tarihte yatırılacağı Ekim ayının ikinci haftasına geldiğimiz şu günlerde merakla araştırılmaya başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen evde bakım maaşı e-Devlet sistemi üzerinden sorgulanabiliyor. Peki, 7 Ekim evde bakım maaşı yatan iller nasıl sorgulanır? Evde bakım aylığı ne zaman yatırılacak?

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ