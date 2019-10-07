Altın fiyatları son dakika... Döviz kurlarında yaşanan yükseliş nedeniyle yatırımcılar altına yöneldi. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 452,00 lira, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,80 yükselişle 277,70 liradan işlem gördü. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi tehdit eden tweeti sonrası altın fiyatları yükselişe geçti. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

8 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

8 Ekim Salı günü gram altın 280,40 liradan alınırken, 280,43 liradan satılıyor.