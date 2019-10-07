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  • 07.10.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 11:18

Bankalardan faiz müjdesi! 7 Ekim Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank güncel kredi

Güncel kredi , kredi ihtiyacı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapmasının ardından bankalardan peş peşe faiz indirimi müjdesi gelmeye devam ediyor. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? Kredi faizlerinde son durum nedir? İşte 7 Ekim Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları...

Bankaların güncel kredi faiz oranları

Bankaların güncel kredi faiz oranları ne kadar? Konut, otomobil ya da ihtiyaç kredisine başvuru yapacak vatandaşlar, faiz oranları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Merkez Bankası'nın faiz indirimlerinin ardından bankaların faiz oranlarında da indirim yaşanıyor. Peş peşe gelen indirim haberlerinin ardından güncel oranlar merak ediliyor. Bazı bankalarda tüketici kredisinde faiz oranı yüzde 1.18'e kadar düştü. Peki, güncel kredi faiz oranları ne kadar oldu? İşte 7 Ekim Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları...

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Ziraat Katılım Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.99

Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.11

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için diğer sayfaları ziyaret ediniz...

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