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  • 07.10.2019 12:30
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 12:30

KGM'den son dakika zam açıklaması! 2019 köprü ve otoyol fiyatları ne kadar? Hangi köprü ve otoyolları kapsıyor?

ne zam... Karayolları Genel Müdürlüğü, 7 Ekim itibarıyla geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ortalama yüzde 20 zam yapıldığını duyurdu. Bu gelişmelerin ardından hangi otoyol ve köprülerde zam yapıldığı merak ediliyor. Peki, 2019 köprü ve otoyol fiyatları ne kadar? Hangi köprü ve otoyollara zam geldi?

Yeni köprü ve otoyol fiyatları ne kadar?

Yeni köprü fiyatları ne kadar? Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 7 Ekim itibarıyla geçerli olmak üzere otoyol ve köprü geçiş ücretlerine ortalama yüzde 20 zam yapıldığı bildirildi. Bu zamla birlikte, otomobiller için boğaz köprüleri geçiş ücreti 10.50 lira olarak belirlendi. Peki, 2019 köprü ve otoyol fiyatları ne kadar? Hangi köprü ve otoyollara zam geldi? Yeni köprü ücretleri ne kadar? İşte KGM'den yapılan zam açıklaması...

ZAM HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLARI KAPSIYOR?

KGM'den yapılan açıklamada, yüzde 20'lik zammın sadece kurumun işlettiği otoyollar ile Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehirler köprülerini kapsadığı bildirildi.

Yeni köprü fiyatları ne kadar? Detaylar için bir sonraki sayfayı ziyaret ediniz...

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