EYT son dakika... Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman, EYT konusunda üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini bildirmişti. Ne zaman çıkacağı merak edilen EYT konusunda Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt ise gündemdeki yöntem ve önerileri kaleme aldı. Bu bağlamda, 3 çözüm ve 8 öneri gündeme geldi. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT Meclis'e geldi mi? İşte 8 Ekim EYT ile ilgili son haberler...

EYT YASASI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama bulunmuyor. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis açıldıktan sonra görüşülmesi bekleniyor. Bu yasa teklifleri görüşülmeye başlandığında hangi yöntemin dikkate alınacağını merakla bekleniyor.