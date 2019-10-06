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  • 07.10.2019 07:12
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 07:12

son dakika ne oldu? 7 Ekim gram, , çeyrek, ne kadar?

nda son dakika gelişmesi yaşanıyor. Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması sonrası döviz kurlarında yaşanan yukarı yönlü hareketlilik altın fiyatlarında düşüşe neden oldu. Gram altın 7 Ekim'e 275.35 liradan başladı. Peki, bugün , gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Ekim ...

Altın fiyatları son dakika... Geçtiğimiz hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,47 değer kazanmıştı. Günün ilk saatlerinde gelen son dakika haberi sonrası altın fiyatlarında hareketlilik yaşandı. Beyaz Saray'dan yapılan Türkiye açıklaması sonrası doların yukarı yönlü hareket etmesiyle altın fiyatları düşüşe geçti. Peki, şu dakikalarda 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 7 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

7 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

7 Ekim Pazartesi günü gram altın 275,35 liradan alınırken, 275,41 liradan satılıyor.

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