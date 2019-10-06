Dolarda son dakika gelişmesi... Beyaz Saray'ın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu desteklemeyeceğini ve operasyona dahil olmayacağını açıklamasının ardından döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta 5.7060/5.7085 seviyesinde işlem gören dolar/TL, 7 Ekim'e 5,7115 bandında başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 7 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

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