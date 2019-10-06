Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 07.10.2019 06:59
  • Son Güncelleme: 07.10.2019 06:59

son dakika! 7 Ekim ve oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı

son dakika... , Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması sonrası yukarı yönlü seyrediyor. Üçüncü çeyrekte dolar endeksi yüzde 3.4 artış göstererek 99.377'ye yükseldi. Kur Eylül ayı başından beri genel olarak 5.60-5.75 bandında seyretmişti. Peki, şu dakikalarda ve oldu? İşte 7 Ekim güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika gelişmesi... Beyaz Saray'ın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yapacağı operasyonu desteklemeyeceğini ve operasyona dahil olmayacağını açıklamasının ardından döviz kurlarında hareketlilik yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta kapanışta 5.7060/5.7085 seviyesinde işlem gören dolar/TL, 7 Ekim'e 5,7115 bandında başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 7 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son dakika! 7 Ekim euro ve dolar ne kadar oldu? Güncel döviz kurları alış satış fiyatı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri