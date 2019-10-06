Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik.

Türkiye'de altın çok önemli bir yatırım aracıdır. Bu bağlamda altın fiyatları her zaman en çok merak edilenler arasına girmiştir. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,47, dolar/TL yüzde 0,60, avro/TL yüzde 0,94 değer kazandı. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yatırımcılar altına yöneldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Ekim canlı altın fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.