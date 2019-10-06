Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik.
Türkiye'de altın çok önemli bir yatırım aracıdır. Bu bağlamda altın fiyatları her zaman en çok merak edilenler arasına girmiştir. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 1,47, dolar/TL yüzde 0,60, avro/TL yüzde 0,94 değer kazandı. Döviz kurlarındaki hareketlilik nedeniyle yatırımcılar altına yöneldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 6 Ekim canlı altın fiyatları... Türkiye'de çeyrek altın olarak ifade edilen altın cinsi 1.75 grama denk gelmektedir ve 22 ayardır. Cumhuriyet altınının dörtte biri olan çeyrek altında 1.6065 gram 24 ayar altın bulunmaktadır ki fiyatı bunun üzerinden hesaplanır, ardından işçilik ve kâr payı ile satılır. Bu kısım satın alınan yere göre değişebilir. Meskük (kalın altın) ve ziynet olmak üzere iki çeşidi vardır.
6 Ekim altın fiyatları son dakika 22 ayar bilezik gramı, çeyrek, tam gram altın fiyatı kaç para? Döviz hesaplama
Altın fiyatları oldukça popüler Türkiye'de yatırım için önemli bir yeri olan altın fiyatları her zaman oldukça merak ediliyor. Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 448,00 lira, Cumhuriyet altını 1.835,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,93 düşüşle 275,50 liradan işlem görmüştü. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar? İşte 6 Ekim canlı altın fiyatları...
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu bağlamda güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik.
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