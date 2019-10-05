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’nda düştü

’nın projesinde, 180 aya kadar uzayan konut kredilerinde oranı yüzde 0.99’a düşürüldü. Başkanı , Validebağ Konakları'nda yüzde 10 avantajıyla önemli bir indirim sağlandığını belirterek, "Şimdi de kamu larının faiz indirim rüzgarını arkamıza aldık. Yüzde 0.99 faizle 180 ay vade fırsatı sunuyoruz" dedi.

Validebağ Konakları’nda faiz düştü
DAP Yapı, İstanbul Koşuyolu'nda hayata geçirdiği 'nda mevcut yüzde 10 KDV indirimi kampanyasına, yüzde 0.99 oranıyla 180 ay vade kampanyasını ekledi. 5'er katlı toplam 319 konaktan oluşan Validebağ Konakları'nda büyüklükleri 70 metrekare ile 650 metrekare arasında değişen, 1+1'den 6+1'e kadar farklı konut seçenekleri yer alıyor. Az katlı mimarisiyle dikkat çeken projedeki evler, koru manzarasına ek olarak geniş iç bahçeler ve gölet manzarasına da sahip. Validebağ Korusu'na yürüme mesafesinde yer alan ve boğaza komşu proje, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Avrasya Tüneli'ne 5 dakika mesafede yer alıyor.

YÜZDE 10 İNDİRİM
Başkanı Ziya Yılmaz, Validebağ Konakları'nda yüzde 10 avantajıyla önemli bir indirim sağlandığını belirterek, "Şimdi de kamu larının faiz indirim rüzgarını arkamıza aldık. Yüzde 0.99 faizle 180 ay vade fırsatı sunuyoruz" dedi. Yılmaz, Validebağ Konakları'nın geçen yıl Forbes dergisi tarafından bölgesinin en değerli projesi seçildiğini de sözlerine ekledi.

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