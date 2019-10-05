Validebağ Konakları’nda faiz düştü

DAP Yapı, İstanbul Koşuyolu'nda hayata geçirdiği Validebağ Konakları'nda mevcut yüzde 10 KDV indirimi kampanyasına, yüzde 0.99 faiz oranıyla 180 ay vade kampanyasını ekledi. 5'er katlı toplam 319 konaktan oluşan Validebağ Konakları'nda büyüklükleri 70 metrekare ile 650 metrekare arasında değişen, 1+1'den 6+1'e kadar farklı konut seçenekleri yer alıyor. Az katlı mimarisiyle dikkat çeken projedeki evler, koru manzarasına ek olarak geniş iç bahçeler ve gölet manzarasına da sahip. Validebağ Korusu'na yürüme mesafesinde yer alan ve boğaza komşu proje, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne ve Avrasya Tüneli'ne 5 dakika mesafede yer alıyor.
YÜZDE 10 İNDİRİM
Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Validebağ Konakları'nda yüzde 10 KDV avantajıyla önemli bir indirim sağlandığını belirterek, "Şimdi de kamu bankalarının faiz indirim rüzgarını arkamıza aldık. Yüzde 0.99 faizle 180 ay vade fırsatı sunuyoruz" dedi. Yılmaz, Validebağ Konakları'nın geçen yıl Forbes dergisi tarafından bölgesinin en değerli projesi seçildiğini de sözlerine ekledi.
YÜZDE 10 İNDİRİM
Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, Validebağ Konakları'nda yüzde 10 KDV avantajıyla önemli bir indirim sağlandığını belirterek, "Şimdi de kamu bankalarının faiz indirim rüzgarını arkamıza aldık. Yüzde 0.99 faizle 180 ay vade fırsatı sunuyoruz" dedi. Yılmaz, Validebağ Konakları'nın geçen yıl Forbes dergisi tarafından bölgesinin en değerli projesi seçildiğini de sözlerine ekledi.
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