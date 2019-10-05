Sadece taksitle ev sahibi yapıyor

Konut kredisinde faiz oranını yüzde 0.69'a çeken Sur Yapı, şimdi de taksit ve ara ödemelerin olmadığı bir kampanya başlattı. Sur Yapı'nın İstanbul'daki 12 projesi ile Sur Yapı Antalya'da geçerli olan kampanyaya göre, konut alıcılarına İstanbul projeleri için önce yüzde 15 indirim uygulanıyor. Sur Yapı Antalya dahil tüm projelerde ev tutarının yüzde 50'lik kısmı için 0.69 faiz oranıyla 180 ay vadeli banka kredisi kullandırıyor. Kalan yüzde 50'lik kısım içinse Sur Yapı bünyesinde yüzde 0.69 faiz oranıyla 120 ay taksit yapılıyor. Buna göre, İstanbul'daki Sur Yapı projelerinde 3 bin liradan, Sur Yapı Antalya'dan ise 2 bin 200 liradan başlayan aylık ödemelerle ev sahibi olunabiliyor. Sadece banka kredisi kullanmak isteyen alıcıların peşinatları bir yıl ötelenerek 12, 24, 36, 48 ve 60'ıncı aylarda 5 eşit taksit halinde tahsil ediliyor.
1 AY GEÇERLİ
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kampanyanın sadece bir ay süreyle geçerli olduğunu açıkladı. Konut kredi faizlerindeki düşüşün ardından satış ofislerinde büyük bir hareketlenme olduğunu ifade eden Elmas, taksit ödeme potansiyeli yüksek olan özel sektör çalışanı sabit gelirli ve memur ailelere peşinatların ve ara ödemelerin ağır geldiğini, bu yüzden ara ödeme ve peşinat olmayan bir kampanya hazırladıklarını belirtti. 12 bin konutun inşaatına devam ettiklerini söyleyen Elmas, 2020'nin sonuna kadar yaklaşık 7 bin 500 konut ve işyerini teslim etmeye hazırlandıklarını kaydetti. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kamu bankalarının konut kredilerinde faiz oranını 180 ay vadede yüzde 0.99'a çektiğini hatırlatan Altan Elmas, "Biz ise bu faizin 30 puanlık kısmını Sur Yapı olarak finanse ettik ve yüzde 0.69'a düşürdük. Daha önce 0.69 faiz oranıyla sunduğumuz ara ödemeli kampanyamız kapsamında 50 günlük bir sürede Antalya'da 300 civarında daire sattık. İstanbul'da ise 40 günde bu sayı 100 adet civarında gerçekleşti" dedi.
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kampanyanın sadece bir ay devam edeceğini söyledi.
YAVUZ KARAMAN
1 AY GEÇERLİ
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kampanyanın sadece bir ay süreyle geçerli olduğunu açıkladı. Konut kredi faizlerindeki düşüşün ardından satış ofislerinde büyük bir hareketlenme olduğunu ifade eden Elmas, taksit ödeme potansiyeli yüksek olan özel sektör çalışanı sabit gelirli ve memur ailelere peşinatların ve ara ödemelerin ağır geldiğini, bu yüzden ara ödeme ve peşinat olmayan bir kampanya hazırladıklarını belirtti. 12 bin konutun inşaatına devam ettiklerini söyleyen Elmas, 2020'nin sonuna kadar yaklaşık 7 bin 500 konut ve işyerini teslim etmeye hazırlandıklarını kaydetti. Merkez Bankası'nın faiz indiriminin ardından kamu bankalarının konut kredilerinde faiz oranını 180 ay vadede yüzde 0.99'a çektiğini hatırlatan Altan Elmas, "Biz ise bu faizin 30 puanlık kısmını Sur Yapı olarak finanse ettik ve yüzde 0.69'a düşürdük. Daha önce 0.69 faiz oranıyla sunduğumuz ara ödemeli kampanyamız kapsamında 50 günlük bir sürede Antalya'da 300 civarında daire sattık. İstanbul'da ise 40 günde bu sayı 100 adet civarında gerçekleşti" dedi.
Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, kampanyanın sadece bir ay devam edeceğini söyledi.
YAVUZ KARAMAN
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