Bugünkü
Takvim

258 bin riskli ev ve işyeri yıkıldı

'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki in ardından, gözler riskli bina tespitleri ve çalışmalarına çevrildi. Yıkım tehlikesi bulunan riskli yapıların tespiti, bunların yıktırılması ve yeniden yapılması amacıyla 2012'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, İstanbul'da 286 bin 551 riskli konut ve 42 bin 622 riskli işyeri olmak üzere toplam 329 bin i kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. İstanbul genelindeki 329 bin 173 riskli bağımsız birimden 257 bin 905'inin yıkım işlemi tamamlandı.

258 bin riskli ev ve işyeri yıkıldı
İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki in ardından, gözler riskli bina tespitleri ve çalışmalarına çevrildi. Yıkım tehlikesi bulunan riskli yapıların tespiti, bunların yıktırılması ve yeniden yapılması amacıyla 2012'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, 'da 286 bin 551 riskli konut ve 42 bin 622 riskli işyeri olmak üzere toplam 329 bin i kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. İstanbul genelindeki 329 bin 173 riskli bağımsız birimden 257 bin 905'inin yıkım işlemi tamamlandı. En çok riskli bina, bağımsız birim ve işyeri tespit edilen, aynı zamanda en çok yıkım yapılan ilçeler Kadıköy, , , Kartal, Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Bağcılar, ve Kağıthane oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri258 bin riskli ev ve işyeri yıkıldı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri