İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, gözler riskli bina tespitleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarına çevrildi. Yıkım tehlikesi bulunan riskli yapıların tespiti, bunların yıktırılması ve yeniden yapılması amacıyla 2012'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, İstanbul'da 286 bin 551 riskli konut ve 42 bin 622 riskli işyeri olmak üzere toplam 329 bin 173 riskli bağımsız birimi kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. İstanbul genelindeki 329 bin 173 riskli bağımsız birimden 257 bin 905'inin yıkım işlemi tamamlandı. En çok riskli bina, bağımsız birim ve işyeri tespit edilen, aynı zamanda en çok yıkım yapılan ilçeler Kadıköy, Maltepe, Küçükçekmece, Kartal, Bahçelievler, Pendik, Ümraniye, Bağcılar, Esenyurt ve Kağıthane oldu.
- Ekonomi
- 05.10.2019
- Gazete
258 bin riskli ev ve işyeri yıkıldı
İstanbul'da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından, gözler riskli bina tespitleri ve kentsel dönüşüm çalışmalarına çevrildi. Yıkım tehlikesi bulunan riskli yapıların tespiti, bunların yıktırılması ve yeniden yapılması amacıyla 2012'de başlayan kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda, İstanbul'da 286 bin 551 riskli konut ve 42 bin 622 riskli işyeri olmak üzere toplam 329 bin 173 riskli bağımsız birimi kapsayan kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülüyor. İstanbul genelindeki 329 bin 173 riskli bağımsız birimden 257 bin 905'inin yıkım işlemi tamamlandı.
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