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Emekliye yeni maaş | SSK SGK ve Bağ-Kur Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Bayram ikramiyeleri ve Temmuz'da aldığı zamla yüzü gülen milyonlarca emekli gözünü Ocak zammına çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için YEP'ten yüzde 6.65 tahmini geldi. Peki bu orana göre yeni emekli maaşları ne kadar olacak? TAKVİM, bu orana göre yeni maaşları hesapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...

05.10.2019 07:57 - Son Güncelleme: 05.10.2019 07:57
Emekliye yeni maaş | SSK SGK ve Bağ-Kur Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammının ipucu Yeni Ekonomi Programı'ndan (YEP) geldi.

Emekliye yeni maaş | SSK SGK ve Bağ-Kur Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

2019 yılı enflasyon tahmini YEP'te yüzde 12 olarak yer aldı.

Emekliye yeni maaş | SSK SGK ve Bağ-Kur Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Bu tahmine göre 2019'un ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek.

Emekliye yeni maaş | SSK SGK ve Bağ-Kur Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

3 OCAK ÖNEMLİ
TAKVİM, bu tahmine göre emeklilerin yeni maaşlarını hesapladı.

Emekliye yeni maaş | SSK SGK ve Bağ-Kur Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?

Tablomuza bakan emekliler, ellerine geçecek para konusunda fikir sahibi olabilecek.

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