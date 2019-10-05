Emekliye yeni maaş | SSK SGK ve Bağ-Kur Ocak ayı güncel emekli maaşları ne kadar olacak?
Bayram ikramiyeleri ve Temmuz'da aldığı zamla yüzü gülen milyonlarca emekli gözünü Ocak zammına çevirdi. SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı için YEP'ten yüzde 6.65 tahmini geldi. Peki bu orana göre yeni emekli maaşları ne kadar olacak? TAKVİM, bu orana göre yeni maaşları hesapladı. Emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haber ve gelişmeler takvim.com.tr'de...
05.10.2019 07:57
- Son Güncelleme: 05.10.2019 07:57
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