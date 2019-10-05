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Kredi taksiti düştü

Kredi faiz indirimlerinde öncü rol oynayan Ziraat, VakıfBank ve Halkbank konut kredisi kullanan ve kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan vatandaşların talep etmeleri halinde yüzde 0.99'luk faiz avantajından yararlandıracak.

Kredi taksiti düştü
Kredi faiz indirimlerinde öncü rol oynayan Ziraat, VakıfBank ve Halkbank konut kredisi kullanan ve kredi bakiyesi 500 bin liranın altında olan vatandaşların talep etmeleri halinde yüzde 0.99'luk faiz avantajından yararlandıracak. 2019'un ilk haftalarında en düşük konut kredisi faiz oranı 1.98 seviyesindeydi. 200 bin lira konut kredisi kullanan tüketici şimdi yapılandırma ile aylık taksitlerde bin 520, toplamda ise 180 bin lira kazanacak.




SEDA TABAK

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