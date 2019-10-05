Çalışana çifte kazanç Kıdem tazminatı fonu ve tamamlayıcı emeklilik sistemi ile çalışanlara emekli olduklarında çifte maaşın önü açılacak. Her çalışan birikimlerini kendi artıracak.

H ükümetin Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) yer alan tamamlayıcı emeklilik sisteminin devreye alınması ve kıdem tazminatı fonu ile BES'in entegre edilmesi, çalışanlara emekli olduklarında çifte maaş imkanı getirecek. Çalışırken yapılan tasarruflar emeklilikte geri dönecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bireysel hesaplara dayalı kurulacak kıdem tazminatı fonuna ilişkin ilk çerçeveyi hazırlayarak ilgili bakanlık ve kurumlara gönderdi. Yeni modelin dört saç ayağını 'fon gelirlerinin işletilmesi, işverenin devlet desteği ile emeklilik finansmanına dahil edilmesi, tamamlayıcı emeklilik, çalışanların haklarının korunması' oluşturuyor. Çalışanlara birikimlerini tahvil, döviz, hisse senedi, altın başta olmak üzere istediği yatırım araçlarında değerlendirme fırsatı sunulacak. Kamu emeklilik sistemi dışındaki sistemlere katılım teşvik edilecek.





HAZAL ATEŞ