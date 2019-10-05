Dünyanın en iyisi Marmaris'te

Dünyanın en iyi yatları arasında gösterilen 86 metre uzunluğunda, 14 metre genişliğindeki mega lüks yat Sunrays, Marmaris'e geldi. Marmaris Cruise Port Limanı'na yanaştırılan mega yatın içinde her türlü lüksü barındırdığı kaydedildi. Kiralık olarak zengin misafirlere hizmet veren yatın değerinin 800 milyon lira olduğu belirtildi.
ENFLASYONA GIDA FRENİ
Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, Eylül'de yıllık enflasyonun bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı alt grupların tamamında önemli bir düşüş kaydettiği, bu düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemlerinin öne çıktığı bildirildi.
UCUZ SEBZE-MEYVE İÇİN MAĞAZA ATAĞI
Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, çiftçinin ürettiği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturabilmesini istediklerini belirterek, "Yıl sonuna kadar 50'ye çıkartacağımız market sayısını 2 yıl içerisinde 500'e ulaştıracağız" dedi.
OYAK PORT'A JAPONYA'DAN KREDİ
Otomotiv odaklı Ro-Ro limanının inşası için, 2018'de Nippon Yusen Kaisha ile 110 milyon dolarlık yatırım kararı alan OYAK, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası ve MUFG Bank'la kredi anlaşması imzaladı. Sözleşmenin, Japon yatırımları için fırsat oluşturacağı belirtildi.
TÜRK BAHARATI ALMANYA'DA
TÜRKİYE'DE Dolfin Gıda ile distribitörlük anlaşması yapan sos firması Chef Seasons, Anuga Fuarı'nda yerini aldı. Almanya'daki fuarda Chef Seasons'ın, Türkiye'nin baharat konusundaki deneyimini harmanlayıp geliştirdiği 40 baharat çeşnisi yoğun ilgi gördü.
TSB'DE ADİL BENLİ DÖNEMİ
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin (TSB) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Başkanlığa Atilla Benli getirildi. Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, 54 oyun tamamını aldı.
ENFLASYONA GIDA FRENİ
Merkez Bankası Aylık Fiyat Gelişmeleri Raporu'nda, Eylül'de yıllık enflasyonun bir önceki yıldaki yüksek baz etkisine bağlı alt grupların tamamında önemli bir düşüş kaydettiği, bu düşüşte özellikle temel mal ve gıda alt kalemlerinin öne çıktığı bildirildi.
UCUZ SEBZE-MEYVE İÇİN MAĞAZA ATAĞI
Tarım Kredi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, çiftçinin ürettiği ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturabilmesini istediklerini belirterek, "Yıl sonuna kadar 50'ye çıkartacağımız market sayısını 2 yıl içerisinde 500'e ulaştıracağız" dedi.
OYAK PORT'A JAPONYA'DAN KREDİ
Otomotiv odaklı Ro-Ro limanının inşası için, 2018'de Nippon Yusen Kaisha ile 110 milyon dolarlık yatırım kararı alan OYAK, Japonya Uluslararası İşbirliği Bankası ve MUFG Bank'la kredi anlaşması imzaladı. Sözleşmenin, Japon yatırımları için fırsat oluşturacağı belirtildi.
TÜRK BAHARATI ALMANYA'DA
TÜRKİYE'DE Dolfin Gıda ile distribitörlük anlaşması yapan sos firması Chef Seasons, Anuga Fuarı'nda yerini aldı. Almanya'daki fuarda Chef Seasons'ın, Türkiye'nin baharat konusundaki deneyimini harmanlayıp geliştirdiği 40 baharat çeşnisi yoğun ilgi gördü.
TSB'DE ADİL BENLİ DÖNEMİ
Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği'nin (TSB) Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nda Başkanlığa Atilla Benli getirildi. Güneş Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, 54 oyun tamamını aldı.
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