Fiyatlarda büyük artış! İstanbul'da deprem sonrası satılık ve kiralık ev fiyatları ne kadar oldu?

Geçtiğimiz haftalarda merkez üssü Marmara Denizi Silivri olan 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından depreme dayanıklı ev, yeni bina, deprem yönetmeliğine uygun evler vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Emlakçılar yoğun talep nedeniyle özellikle Avcılar, Büyükçekmece gibi bölgelerde kira fiyatlarında artış yaşandığını bildirdi. Peki, İstanbul'da deprem sonrası satılık ve kiralık ev fiyatları ne kadar oldu? İşte cevabı...

KİRALIK EV FİYATLARI ARTIYOR

Zemin veya girişteki dairelerde yaşayan insanlar artık ikinci, üçüncü katlara yönelirken, az katlı binalara da talebin arttığı ifade edildi. Yeni binalar da bölgesine göre değişmekle birlikte 2+1 dairenin kiralık fiyatı bin 200 liradan başlıyor. Depremden sonra kiralık ev fiyatlarında 300-400 liralık bir artış yaşandı.