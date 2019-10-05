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  • 05.10.2019 17:00
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 17:09

BİM 19 ilde personel alımı yapacak! İŞKUR üzerinden ilanlar yayımlandı! İşte başvuru detayları...

Türkiye'nin 81 ilinde şubesi bulunan BİM Marketler Zinciri belirli tarihler aralığında İŞKUR üzerinden yayımladığı ilanlarla işçi alımı yapıyor. Ayrıca BİM'in internet sitesi üzerinden genel başvuru formu da yer alıyor. Son olarak İŞKUR'da yayımlanan ilanlara göre BİM tarafından 19 ilde personel alımı gerçekleştirilecek. İşte başvuruya dair merak edilen detaylar ve yayımlanan son ilanlar...

BİM 19 ilde personel alımı yapacak!

BİM şubelerinde görevlendirmek üzere yapılacak olan alımlar iş arayanlar tarafından araştırılıyor. 81 ilde şubesi bulunan BİM'e hangi illerde alım yapılacağı İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanların ardından belli oldu. Yayımlanan ilanların ardından adaylar için başvuru hakkında detaylara da yer verildi. İşte BİM işçi alımı ilanı ilanları...

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

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BİM BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

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