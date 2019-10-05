BİM 19 ilde personel alımı yapacak! İŞKUR üzerinden ilanlar yayımlandı! İşte başvuru detayları...

BİM şubelerinde görevlendirmek üzere yapılacak olan alımlar iş arayanlar tarafından araştırılıyor. 81 ilde şubesi bulunan BİM'e hangi illerde alım yapılacağı İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanların ardından belli oldu. Yayımlanan ilanların ardından adaylar için başvuru hakkında detaylara da yer verildi. İşte BİM işçi alımı ilanı ilanları...

BİM PERSONEL ALIM İLANLARI

BİM Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına BİM yazarak güncel ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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