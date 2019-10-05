Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 05.10.2019 16:07
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 16:07

ŞOK İŞKUR aracılığıyla 14 şehirde işçi alımı yapıyor! Başvurular nasıl ve nereden yapılır? İşte ilanlar

ŞOK Marketler Zinciri belirli dönemler aralığında İŞKUR aracılığıyla işçi alımı yapıyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan son ilanlarda reyon görevlisi, kasiyer ve market elemanı alımı gibi çeşitli pozisyonlarda alım gerçekleştirilecek. İŞKUR'da yer alan ilanlara başvuruda bulunmak isteyen adaylar ilanlar hakkında bilgi edinmek istiyor. ŞOK şubelerinde görevlendirmek üzere 14 ilde işçi alım yapılacak. İşte ŞOK güncel işçi alım ilanları...

ŞOK İŞKUR aracılığıyla 14 şehirde işçi alımı yapıyor!

İŞKUR'un resmi sitesinden yayımlanan işçi alım ilanlar, iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak İŞKUR üzerinden 14 ilde ŞOK Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz işçi alımı yapılacak. Peki, hangi illerde alım yapılacak? İşte ilan hakkında bilgiler ve alım yapılacak iller

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Diğer ilanlar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriŞOK İŞKUR aracılığıyla 14 şehirde işçi alımı yapıyor! Başvurular nasıl ve nereden yapılır? İşte ilanlar
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri