ŞOK İŞKUR aracılığıyla 14 şehirde işçi alımı yapıyor! Başvurular nasıl ve nereden yapılır? İşte ilanlar

İŞKUR'un resmi sitesinden yayımlanan işçi alım ilanlar, iş arayışı bulunan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Son olarak İŞKUR üzerinden 14 ilde ŞOK Market Zincirlerinde görevlendirmek üzere tecrübeli ya da tecrübesiz işçi alımı yapılacak. Peki, hangi illerde alım yapılacak? İşte ilan hakkında bilgiler ve alım yapılacak iller

ŞOK PERSONEL ALIM İLANI

ŞOK Marketler Zincirinde görevlendirmek üzere personel alım ilanı İŞKUR'un resmi sitesinde yayımlandı. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına ŞOK yazarak güncel ilanları görebilir, ardından İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilana başvuruda bulunabilirsiniz.

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