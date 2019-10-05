İşsizlik maaşı alan on binlerce vatandaş Ekim ayı maaş ödenme tarihi hakkında araştırmalara başladı. İŞKUR tarafından belirlenen bir süre zarfında işsiz kalanlara ödenen işsizlik maaşının ödenme tarihi son zamanlarda merak konusu oldu. Peki, işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Ekim ayı işsizlik maaşı ödenme tarihi açıklandı mı?

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

İşsizlik maaşları düzenli olarak her ayın 5'inde yatıyor. Ancak bu tarih hafta sonuna denk gelirse maaşlar pazartesi gününden itibaren yatırılmaktadır.