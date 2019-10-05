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  • 05.10.2019 17:39
  • Son Güncelleme: 05.10.2019 17:51

On binlerce kişi bekliyor! ? Ekim ayı ödenme tarihi...

, bir süre işsiz kalan vatandaşlara destek olmak için İŞKUR tarafından ödeniyor. Ekim ayının ilk günlerinde işsizlik maaşı alan vatandaşların gündeminde sorusu yer alıyor. Ekim ayı işsizlik maaşı ödenme tarihi bu nedenle merakla araştırılıyor. İşte detaylar...

Binlerce kişi bekliyor! İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Ekim ayı işsizlik maaşı ödenme tarihi...

İşsizlik maaşı alan on binlerce vatandaş Ekim ayı maaş ödenme tarihi hakkında araştırmalara başladı. İŞKUR tarafından belirlenen bir süre zarfında işsiz kalanlara ödenen işsizlik maaşının ödenme tarihi son zamanlarda merak konusu oldu. Peki, işsizlik maaşı ne zaman ödenecek? Ekim ayı işsizlik maaşı ödenme tarihi açıklandı mı?

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

İşsizlik maaşları düzenli olarak her ayın 5'inde yatıyor. Ancak bu tarih hafta sonuna denk gelirse maaşlar pazartesi gününden itibaren yatırılmaktadır.

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