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  • 04.10.2019 18:48
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 18:58

Valilikten üreticilere ğun temiz toplanması uyarısı

Valiliğince oluşturulan ""ndan k üreticilerine pamuğun temiz toplanması uyarısında bulunuldu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, ekonomisinde önemli konuma sahip pamuktaki kirlenmenin ortadan kaldırılması için toplanması, taşınması, muhafazası ve depolanması esnasında yüzde 100 pamuktan mamul bez ve ipliklerin kullanılmasının zorunlu olduğu, bununla birlikte naylon, gübre çuvalı, doğal ve sentetik elyaf karışımı gibi kirlenmeye neden olan malzemelerin kullanılması ve karıştırılması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Türkiye ekonomisinde önemli konuma sahip pamuktaki kirlenmenin ortadan kaldırılması için toplanması, taşınması, muhafazası ve depolanması esnasında yüzde 100 pamuktan mamul bez ve ipliklerin kullanılmasının zorunlu olduğu, bununla birlikte naylon, gübre çuvalı, doğal ve sentetik elyaf karışımı gibi kirlenmeye neden olan malzemelerin kullanılması ve karıştırılması yasaklandı.

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