Eylül ayı enflasyonu tek haneye geriledi. Evi kirada olan ya da kiracı olanlar için Eylül ayı zam oranı da belli oldu. İşte bu ay kiraya yapılacak zam oranı ve zamlı kiralar... Kira artış oranı Ekim 2019 henüz belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti. Açıklanan oranlara göre kiracılara Ekim ayında yüzde 18,27 lira zam yapılacak. Tefe-Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye'de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ