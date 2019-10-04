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  • 04.10.2019 09:25
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 09:30

TUİK TEFE TÜFE 2019 Eylül ve Ekim ayı kira artış oranı! Kiraya göre oranları kaç para?

Milyonlarca kiracı her ay rakamlarını oldukça merak ediyor. Enflasyon rakamları açıklandıktan sonra kira artış oranları belirleniyor. Bu bağlamda 2019 enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte bu ay kiraya yapılacak da belli oldu. Eylül ayında enflasyon yüzde 9.26 olarak gerçekleşti. Kira hesaplaması 12 ayın ortalamasına göre yapıldığı için yüzde 18.47 oranında zam yapılması gerekiyor. Eylül ayında ise kiracılara en fazla yüzde 19,62 oranında zam yapılabilmişti. Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. İşte TUİK TEFE ve TÜFE kaç para?

Eylül enflasyonundan sonra kira artışları ne kadar olacak?

Eylül ayı enflasyonu tek haneye geriledi. Evi kirada olan ya da kiracı olanlar için Eylül ayı zam oranı da belli oldu. İşte bu ay kiraya yapılacak zam oranı ve zamlı kiralar... Kira artış oranı Ekim 2019 henüz belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti. Açıklanan oranlara göre kiracılara Ekim ayında yüzde 18,27 lira zam yapılacak. Tefe-Tüfe gayimenkul sektöründe ve Türkiye'de ekonominin temel göstergelerinden sayılan çok önemlidir değerlerdir. Buradaki yasal kriter tarafların karşılıklı anlaşma ile yasal sınır olarak belirlenen 12 aylık TÜFE rakamını aşmadan zam yapmalarıdır.

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