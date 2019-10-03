Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarih aralığında il il yatırılıyor. Ekim ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşlarının hangi tarihte yatırılacağı merak konusu oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım maaşları her ayın ortalarında yatırılmaya başlanıyor.