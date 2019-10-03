Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 03.10.2019 22:15
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 22:15

Ekim ayı ne zaman ödenecek? Evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Ekim ayının ilk günlerde evde bakım aylığı alan vatandaşların gündeminde maaşların ödeneceği tarih yer alıyor. Bu kapsamda arama motorlarında "Ekim ayı ne zaman ödenecek?" sorusu merakla araştırılan soruların başında bulunuyor. Peki, evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte sorgulama işlemine dair bilgiler...

Ekim ayı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek?

Evde bakım maaşları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarih aralığında il il yatırılıyor. Ekim ayının gelmesiyle birlikte evde bakım maaşlarının hangi tarihte yatırılacağı merak konusu oldu.

EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

Evde bakım maaşları her ayın ortalarında yatırılmaya başlanıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEkim ayı evde bakım maaşı ne zaman ödenecek? Evde bakım aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri