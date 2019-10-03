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  • 04.10.2019 06:45
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 06:45

son dakika! 4 Ekim ve oldu? Güncel alış satış fiyatı

son dakika... /TL, enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından ilk tepki olarak düşüşe geçti. İlerleyen saatlerde yönünü yukarı yönlü çevirerek kademeli olarak 5.71'li seviyelere çıkan dolar kuru, 4 Ekim'e 5,6903 seviyesinde başladı. Peki, bugün ve oldu? İşte 4 Ekim güncel ...

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Enflasyon verisi öncesi 5.68 seviyesinde olan dolar/TL verinin ardından ilk tepki olarak 5.6705'e kadar geriledi. Ancak hemen ardından yönünü yukarı çevirerek kademei olarak 5.71'li seviyelere geldi. Bir süredir sıkıştığı bant hareketini korumaya devam eden dolar/TL dünkü kapanışta 5.7085/5.7120 seviyesinde işlem gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 4 Eylül güncel döviz kurları...

DÖVİZ KURLARI (4 EKİM 2019)

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