Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Enflasyon verisi öncesi 5.68 seviyesinde olan dolar/TL verinin ardından ilk tepki olarak 5.6705'e kadar geriledi. Ancak hemen ardından yönünü yukarı çevirerek kademei olarak 5.71'li seviyelere geldi. Bir süredir sıkıştığı bant hareketini korumaya devam eden dolar/TL dünkü kapanışta 5.7085/5.7120 seviyesinde işlem gördü. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte 4 Eylül güncel döviz kurları...

DÖVİZ KURLARI (4 EKİM 2019)