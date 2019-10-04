11 ülkeye ihracat yapıyor

Amasya'da 3 yıl önce kurulan Minersan Mineral Sanayi, KOSGEB ile kalkınma ajanslarının desteğiyle teknolojik üretimini geliştirdi. 7 bin 500 metrekare alanda faaliyet gösteren firma, yanmaz ısı yalıtım ürünlerini 11 ülkeye ihraç ediyor. Geçen yıl 200 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren firmanın hedefi, bu yıl 500 bin dolarlık ihracat.
Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Ali Adnan Keskiner, "Ürünleri tamamen yerli üretimle gerçekleştiriyoruz. KOSGEB'den aldığımız destekle ürünlerimizin sayısını artırdık, makinelerimizi yeniledik" dedi.
Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi Ali Adnan Keskiner, "Ürünleri tamamen yerli üretimle gerçekleştiriyoruz. KOSGEB'den aldığımız destekle ürünlerimizin sayısını artırdık, makinelerimizi yeniledik" dedi.
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