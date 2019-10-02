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  • 03.10.2019 02:12
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 02:15

İŞKUR aracılığıyla bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor! Başvuru şartları nelerdir?

Her yıl on binlerce kişiye iş umudu olan İŞKUR'un resmi sitesinde yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. İş arayan vatandaşlar ise İŞKUR iş ilanlarını yakından takip ediyor. Son olarak İŞKUR'da bekçi ve güvenlik görevlisi ilanları yayımlandı. Başvuruda bulunacak olan adaylar İŞKUR bekçi ve güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir sorusuna yanıt arıyor. İşte ilanlar hakkında merak edilen detaylar...

İŞKUR aracılığıyla güvenlik görevlisi alımı yapılıyor!

İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan ilanlar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İŞKUR üzerinden belirli tarih aralığında çeşitli alanlarda alımlar yapılıyor. Bilindiği üzere yayımlanan ilanlarına başvurular oldukça fazla oluyor. Peki, İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan bekçi ve güvenlik görevlisi alımının başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair detaylar...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.

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