İŞKUR aracılığıyla bekçi ve güvenlik görevlisi alımı yapılıyor! Başvuru şartları nelerdir?

İŞKUR'un resmi sitesinde yer alan ilanlar iş arayışı olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İŞKUR üzerinden belirli tarih aralığında çeşitli alanlarda alımlar yapılıyor. Bilindiği üzere yayımlanan ilanlarına başvurular oldukça fazla oluyor. Peki, İŞKUR aracılığıyla yapılacak olan bekçi ve güvenlik görevlisi alımının başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair detaylar...

İŞKUR BEKÇİ ALIMI İLANLARI

İŞKUR üzerinden istihdam edilmek üzere bekçi alımı ilanı yayımlandı. İlanlara başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, kurumun internet sitesi üzerinden ya da İŞKUR müdürlüklerinden öz geçmişleriyle beraber başvurularını gerçekleştirebilir.

İŞKUR BEKÇİ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN