Kredi çekeceklere müjdeler ardı ardına geliyor. İndirimlerin hemen ardından özellikle taşıt ve konut kredisine taleplerde yoğunluk yaşanıyor. Son olarak üç kamu bankasından yapılan ortak açıklamada, "Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanan ve otomotiv sektörüne de önemli bir hareket getirmesi hedeflenen kampanyada son olarak Mercedes ve Toyota firmaları ile işbirliğine gidildi" denildi.

FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Firmalarla yapılan anlaşmalar kapsamında, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlarda, binek araçlar için 50 -120 bin liralık 18-36 ay vadeli krediler ile, ticari araçlarda 72 - 500 bin liralık 36-60 ay vadeli kredilere aylık yüzde 0.49 - 0.69 faiz uygulanacak.

Hangi araçların kampanyada yer aldığı incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...