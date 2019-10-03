Yüz binlerce genç kendi işini kurarak iş sahibi olmak için çalışmalar yapıyor. Devlet tarafından gençlere çeşitli destekler sunularak iş hayatına atılmaları kolaylaştırılıyor. Bağ-Kur kapsamında olan genç girişimcilerin tüm vergi ve primlerini Hazine karşılıyor. İlk kez kendisine ait bir işyeri açan ve SGK'ya Bağ-Kur'lu olarak kayıt yaptıran 18-29 yaş arasındaki gençlerin 1 yıl boyunca Bağ-Kur primleri devlet tarafından ödeniyor. Böylece genç girişimci 1 yıl boyunca SGK'ya prim ödemeden işini yapıyor. Verilecek destek ise en alt seviyeden hesaplandığında, mevcut tutarlarla 10 bin 591 lira 78 kuruşu buluyor. Genç girişimcinin her ay 882,65 liralık prim ödemesi cebinde kalıyor.

75 BİN LİRA KRİTERİ

18-29 yaş arasındaki gençlere vergi desteği de sağlanıyor. İlk defa işyeri açan ve vergi mükellefi olan gençler 3 vergi yılı boyunca kazançlarının 75 bin liralık kısmı için gelir vergisi ödemiyor. Burada iş kurdukları tarihte 29 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor. Vergi ve prim desteği için aranan şartlar ise özetle şöyle: İşe başlamanın kanuni süreçte bildirilmiş olması, kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından idare edilmesi, tüm ortakların işe başlama tarihi itibarıyla şartları (29 yaşını doldurmamış olma şartı da dahil) taşıması, işletmenin üçüncü dereceye kadar akrabalardan devralınmamış olması, mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.