Okullarda temizlik personeli ve güvenlik görevlisi görev yapmak isteyenler başvurularını tamamlayarak sonuçları beklemeye başladı. İŞKUR TYP başvurularının 16-20 Eylül tarihinde alınmasının ardından kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Başvuruda bulunan on binlerce vatandaş İŞKUR TYP başvuru sonuçları hakkında araştırma yaparken İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama işlemi için aramalar artış gösterdi. Peki, İŞKUR TYP kura sonuçları sorgulama işlemi nasıl yapılır?

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP başvuru sonuçları bazı illerde açıklanmaya başlandı. Noter kurası ile belirlenen İŞKUR TYP kura çekiliş sonuçları, kurumlar tarafından tarihlerde açıklanmaktadır.

Kura sonuçları nasıl öğrenilir sorusunun yanıtı için bir sonraki sayfaya geçiniz...