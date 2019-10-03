Kira artış oranlarına dair son detaylar, ev sahiplerini ve kiracıları yakından ilgilendiriyor. Vatandaşların şu sıralar yoğun sorguladığı konuların başında Ekim ayı kira artış oranı bulunuyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından Eylül ayı enflasyon verileri açıklandı. Böylece Ekim ayı kira artış oranı da netleşmiş oldu. İşte TEFE TÜFE kira hesaplama işlemi...

EKİM AYI KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?

Ekim ayı kira artış oranı belli oldu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %0,99 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2019 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,99, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %9,26 ve on iki aylık ortalamalara göre %18,27 artış gerçekleşti.

Açıklanan oranlara göre kiracılara Ekim ayında yüzde 18,27 lira zam yapılacak.