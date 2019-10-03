



KİMLER ALABİLİR?

4A'lı olarak çalışan sigortalılar haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyor. Bunun için işten çıkartma formuna doğru kodun girilmesi önemli. Tabii ayrıca prim şartlarını da yerine getirebilmek gerekiyor.