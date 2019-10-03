KİMLER ALABİLİR?
4A'lı olarak çalışan sigortalılar haksız ve sebepsiz olarak işten çıkartıldıklarında işsizlik maaşı alabiliyor. Bunun için işten çıkartma formuna doğru kodun girilmesi önemli. Tabii ayrıca prim şartlarını da yerine getirebilmek gerekiyor.
- Ekonomi
- 03.10.2019
- Gazete
İşsize 10 ay süreyle 2031 TL maaş desteği! İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşte işsizlik maaşı alma şartları...
İşsiz kalanlara 10 aya varan süreyle maaş desteği var. Şartları sağlayanlar aylık 2 bin 31 liraya varan ödeme alabiliyor. Peki her sigortalıya ödeme yapılır mı? İstifa eden yararlanır mı? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen soruları cevapladı. İşte şartları sağlamak için yapmanız gerekenler...
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