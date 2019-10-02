Yakın bir süreçte Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte bankalardan da yapılan açıklamalar vatandaşları sevindiriyor. İndirimlerin hemen ardından özellikle taşıt ve konut kredisine taleplerde yoğunluk yaşanıyor. Uzmanlar taleplerdeki bu artışın devam edeceğini belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde 3 kamu bankasından aynı anda açıklama geldi. Kamu bankaları aldığı ortak kararın ardından yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranları yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Kredi çekecek olanlar şimdi kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor.

3 KAMU BANKASINDAN İNDİRİM KARARI

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi.