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  • 02.10.2019 22:49
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 22:49

Kredilerde talep artışı! Bankalardan peşe peşe indirim geldi! Taşıt ve oldu?

Kamu ve özel bankalardan ardı ardına gelen faiz indirim açıklamaları konut ve taşıt alacak olan vatandaşlar tarafından merakla takip ediliyor. Gelen indirimlerle birlikte kredi çekme düşüncesinde olan yüz binlerce kişi "Taşıt ve oldu?" sorusuna yanıt arıyor. Son olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretilen binek ve ticari taşıtlar için kredi faizini aylık yüzde 0,49-0,69 aralığına düşürdü. İşte banka kredi faizlerinde son gelişmeler...

Güncel taşıt ve konut kredileri ne kadar oldu?

Yakın bir süreçte Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla birlikte bankalardan da yapılan açıklamalar vatandaşları sevindiriyor. İndirimlerin hemen ardından özellikle taşıt ve konut kredisine taleplerde yoğunluk yaşanıyor. Uzmanlar taleplerdeki bu artışın devam edeceğini belirtiyor. Geçtiğimiz günlerde 3 kamu bankasından aynı anda açıklama geldi. Kamu bankaları aldığı ortak kararın ardından yerli üretim olan otomobillere yönelik kredi faiz oranları yüzde 0.49 ile yüzde 0.69 arasına çekti. Kredi çekecek olanlar şimdi kredi faiz oranlarındaki son durumu merak ediyor.

3 KAMU BANKASINDAN İNDİRİM KARARI

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, 3 kamu bankası, bireysel ve kurumsal müşterilerine yönelik tüm alanlarda yaptıkları öncü uygulamalara bir yenisini daha ekleyerek, yerli üretimi desteklemek amacıyla Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliği gerçekleştirdi.

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