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  • 03.10.2019 18:15
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 18:15

ne zaman yatacak? Ekim ayı açıklandı mı?

Belirli bir dönem aralığında işsiz kalan vatandaşlara İŞKUR tarafından ödeniyor. İşsizlik maaşı alan vatandaşlar şimdilerde "?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Ekim ayı açıklandı mı? İşte işsizlik maaşına dair merak edilen detaylar...

İşsizlik maaşı ne zaman ödenecek?

Ekim ayının ilk günlerinde işsizlik maaşı hakkında araştırmalar artış göstermeye başladı. İşsizlik maaşı alan on binlerce kişi işsizlik maaşı ne zaman yatacak sorusuna büyük bir merakla yanıt bekliyor. Bu kapsamda işinden ayrılmış olan kişiler İŞKUR işsizlik maaşı hakkında araştırma yapıyor. Peki, işsizlik maaşı ödenme tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

İşsizlik maaşları düzenli olarak her ayın 5'inde yatıyor. Ancak bu tarih hafta sonuna denk gelirse maaşlar pazartesi gününden itibaren yatırılmaktadır.

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