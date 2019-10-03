Ekim ayının ilk günlerinde işsizlik maaşı hakkında araştırmalar artış göstermeye başladı. İşsizlik maaşı alan on binlerce kişi işsizlik maaşı ne zaman yatacak sorusuna büyük bir merakla yanıt bekliyor. Bu kapsamda işinden ayrılmış olan kişiler İŞKUR işsizlik maaşı hakkında araştırma yapıyor. Peki, işsizlik maaşı ödenme tarihi açıklandı mı? İşte detaylar...

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN ÖDENECEK?

İşsizlik maaşları düzenli olarak her ayın 5'inde yatıyor. Ancak bu tarih hafta sonuna denk gelirse maaşlar pazartesi gününden itibaren yatırılmaktadır.