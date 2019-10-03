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  • 03.10.2019 20:31
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 20:31

Araba ve ev alacaklara indirim müjdesi! Faizde düşüş sürüyor! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kredi faizi ne kadar?

ndaki düşüş devam ederken yüz binlerce vatandaş ev ve araç almak için araştırmalarını sürdürüyor. Uzmanlar konut ve taşıt kredilerine taleplerde artış yaşandığını belirtiyor. Bu artışın özellikle son olarak kamu bankaları tarafından yapılan taşıt kredisi kampanyasının ardından artacağı öngörülüyor. Ekim ayının ilk günlerinde kredi çekerek ev ve araba sahibi olmak isteyenler bankaların faiz oranlarını araştırıyor. Peki, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB kredi faizleri ne kadar oldu? İşte faizlerde son gelişmeler...

Araç ve ev alacaklara indirim müjdesi!

Kredi kullanarak ev ve araba sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaşa müjdeli haberler gelmeye başlıyor. Kredi faiz oranlarında geçtiğimiz aylarda başlayan faiz indirimleri devam ediyor. Son olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlara müjdeli haber verildi. Peki, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB kredi faizi ne kadar oldu? Haberimizde bankaların güncel faiz oranlarını sizin için derledik.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Ziraat Katılım Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.99

Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.11

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...

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