Araba ve ev alacaklara indirim müjdesi! Faizde düşüş sürüyor! Vakıfbank, Ziraat, Halkbank kredi faizi ne kadar?

Kredi kullanarak ev ve araba sahibi olmak isteyen yüz binlerce vatandaşa müjdeli haberler gelmeye başlıyor. Kredi faiz oranlarında geçtiğimiz aylarda başlayan faiz indirimleri devam ediyor. Son olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi çekme düşüncesi olan vatandaşlara müjdeli haber verildi. Peki, Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB kredi faizi ne kadar oldu? Haberimizde bankaların güncel faiz oranlarını sizin için derledik.

KREDİ FAİZ ORANLARI NE KADAR OLDU?

Ziraat Katılım Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı % 0.99

Kuveyt Türk Konut Kredisi Faiz Oranı % 1.11

Diğer bankaların kredi faiz oranlarını incelemek için bir sonraki sayfaya geçiniz...