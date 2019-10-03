İŞKUR'un resmi sitesinde her dönem çeşitli alanlarda personel alımı ilanları yayımlanıyor. Özellikle İş arayan vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Her dönem resmi sitede yayımlanan ilanlara başvurular yoğun bir şekilde yapılıyor. Son olarak 780 güvenlik görevlisi alımı ilanı yayımlandı. Peki, İŞKUR 780 güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan şartlar ve ilanla ilgili bilgiler

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONEL ALIM İLANLARI

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımladığı yeni ilanlara göre, Türkiye genelinde ilköğretim ve lise mezunu 780 güvenlik görevlisi alınacak. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına Güvenlik yazarak güncel güvenlik görevlisi alımı ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

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