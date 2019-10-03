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  • 03.10.2019 21:32
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 21:32

üzerinden 780 güvenlik görevlisi alımı yapılacak! Başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Türkiye İş Kurumu () her yıl binlerce vatandaşın iş umudu olmaya devam ediyor. Özellikle İŞKUR tarafından yayımlanan personel alım ilanları yakından takip edilirken son olarak 780 güvenlik görevlisi alımı ilanı yayımlandı. İlana başvuru yapacak olan adaylar şu sıralar İŞKUR 780 güvenlik görevlisi personeli alımı başvurusu nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, İŞKUR 780 güvenlik görevlisi personeli alımı başvuru şartları nelerdir? İşte ilana dair detaylar...

İŞKUR 780 güvenlik görevlisi alımı yapılacak!

İŞKUR'un resmi sitesinde her dönem çeşitli alanlarda personel alımı ilanları yayımlanıyor. Özellikle İş arayan vatandaşlar İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanları yakından takip ediyor. Her dönem resmi sitede yayımlanan ilanlara başvurular yoğun bir şekilde yapılıyor. Son olarak 780 güvenlik görevlisi alımı ilanı yayımlandı. Peki, İŞKUR 780 güvenlik görevlisi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte adaylarda aranan şartlar ve ilanla ilgili bilgiler

İŞKUR GÜVENLİK GÖREVLİSİ PERSONEL ALIM İLANLARI

İŞKUR'un resmi internet sitesinde yayımladığı yeni ilanlara göre, Türkiye genelinde ilköğretim ve lise mezunu 780 güvenlik görevlisi alınacak. Aşağıdaki linke tıklayıp "İşyeri Ünvanı" kısmına Güvenlik yazarak güncel güvenlik görevlisi alımı ilanları görebilir, İŞKUR üye bilgilerinizi girerek ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

İŞKUR GÜNCEL İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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