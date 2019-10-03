Altın fiyatları son dakika... İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 453,00 lira, Cumhuriyet altını 1.852,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 1,50 yükselişle 278,10 liradan işlem görmüştü. Güncel altın fiyatları yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 4 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

4 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

4 Ekim Cuma günü gram altın 275,56 liradan alınırken, 275,62 liradan satılıyor.