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  • 04.10.2019 08:31
  • Son Güncelleme: 04.10.2019 08:31

bugün son dakika! EYT'de 3 çözüm, 8 öneri! EYT yasası çıkacak mı? EYT Meclis'e geldi mi? 4 Ekim

'de son dakika gelişmesi... olarak bilinen EYT konusunda yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Resul Kurt, EYT konusunda yöntem ve önerileri kaleme aldı. Bu bağlamda, EYT'liler için 3 ayrı çözüm, 8 ayrı öneri ön plana çıkıyor. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT Meclis'e geldi mi? İşte 4 Ekim EYT ile ilgili son durum...

EYT yasası çıkacak mı? Uzun zamandır gündemi meşgul eden EYT konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmişti. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, EYT konusunda son gelişmeleri yakından takip etmeye başladı. Konu ile ilgili İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr Resul Kurt, dünkü köşesinde EYT için gündemdeki yöntem ve önerileri kaleme aldı. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT Meclis'e geldi mi? İşte 4 Ekim EYT ile ilgili son durum...

EYT'DE 8 ÖNERİ

Öğretim Üyesi Doç. Dr Resul Kurt'un açıklamaları şu şekilde:

Kamuoyunda 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' olarak bilinen EYT'lilerle ilgili çözüm için Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin hocamızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilmesiyle büyük bir heyecan oluştu. Bir süredir gündemin en başında EYT olarak adlandırılan emeklilik yaşını bekleyenlerin talepleri ve buna ilişkin görüşler ve modeller yer alıyor. Esasen benim de dahil olduğum ve 08.09.1999 öncesi çalışması olan ve halihazırda emekli olmayan herkesin dahil olduğu EYT'lilerin istekleri, beklentileri ve buna ilişkin çözüm/model önerileri çok konuşuldu. Ancak bunlardan 3 çözüm yöntemi öne çıktı. Çözüm yöntemleri arasında bazı Avrupa ülkelerinde uygulanan 'kesintili emeklili' de var. Bu formüllere dönük benim de 8 ayrı önerim olacak.

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