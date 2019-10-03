Siber tehditler geçtiğimiz yıl dünya genelinde yüzde 600 oranında artış gösterdi. Araştırmalar, siber saldırıların yeni hedefinin küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) olduğunu belirtirken, her 2 KOBİ'den 1'inin siber saldırıya uğradığı belirtiliyor. Siber güvenlik, kahve makinelerinden buzdolaplarına, akıllı evlerden otomobillere kadar her nesnenin internet ağına bağlandığı günümüzde kurumlardan bireylere herkes için giderek önem kazanıyor. Siber güvenlik uzmanı Cemal Taner, konuyla ilgili şu bilgileri verdi:





40 SANİYEDE BİR

"Accenture ve Berqnet'in araştırmalarına göre dünyada neredeyse her 40 saniyede 1 şirketin verileri siber saldırganlar tarafından ele geçiriliyor. Türkiye'de ise siber saldırıların yüzde 71'i 100'den az çalışanı olan KOBİ'lere karşı gerçekleştiriliyor. Raporlar, her 2 KOBİ'den 1'inin farklı seviyelerde siber saldırıya maruz kaldığını gösterirken, bu tip bir saldırıya uğrayan bir şirketin yaşadığı mağduriyetin ortalama 50 gün sürdüğünü ve bu süre boyunca iş akışlarının durma noktasına geldiğini ortaya koyuyor. KOBİ'ler için siber saldırı riski günümüzde yüzde 61'e kadar yükselirken; bilişim uzmanları, siber güvenlik okuryazarlığının düşük olduğu KOBİ'lere karşı tehditlerin giderek artacağını öngörüyor. Uzmanların hemfikir olduğu bir diğer nokta ise hackerların büyük kurumları hedef almaktansa KOBİ'lere yönelmesinin en büyük sebebi, gerekli güvenlik önlemlerine sahip olmayan bu tip ufak işletmelerin oldukça kolay hedef olması ve sistemlerinin çok hızlı ele geçirilebilmesi."





BUNLARA DİKKAT!

● İŞLETMENİZİN bilgisayarlarının her birinin virüsten koruma yazılımı ile donatılmış olduğundan emin olun ve düzenli olarak güncelleyin.

● GÜVENLIK duvarı kullanarak internet bağlantınızı koruyun ve bilgileri şifreleyin. Wi-Fi ağınız varsa, güvenli ve gizli olduğundan emin olun.

● HASSAS bilgileri korumak için güvenlik uygulamaları ve politikaları oluşturun.

● PERSONELİ siber tehditlere karşı eğitin.

● ÇALIŞANLAR güçlü parolalar kullansın, bunları belirli aralıklarla değiştirsin.

● ÖDEME sistemlerini diğer sistemlerden izole edin ve ödemelerin yapıldığı bilgisayarları sadece o iş için kullanın, web gezintisi vb. işler için kullanmayın.

● YETKİSİZ kişilerin iş bilgisayarlarına erişimini veya kullanımını engelleyin.

● MOBİL aygıt eylem planı oluşturun.

● KAMUYA açık web sayfalarınızın yalnızca ödeme ve kayıt sayfalarını değil, sitelerinize ait tüm sayfaları koruyun.