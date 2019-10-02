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  • 02.10.2019 20:52
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 20:52

Öğrencilere müjde! burs ve kredi ücretleri artacak mı? Güncel , kredi ücretleri ne kadar?

Yüz binlerce öğrenci iki ve dört yıllık üniversite programlarına yerleşti. Yurt başvurularının ardından gözler şimdi burs ve kredi başvuru tarihlerine çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından her eğitim öğretim döneminde yükseköğretim öğrencilerine verilen burs ve öğrenim kredisi başvuruları heyecanla beklenirken müjdeli haber geldi. Peki, ve kredi ücretleri artacak mı?

KYK burs ve kredi ücretleri artacak mı?

KYK burs ve kredi başvuruları heyecanla beklenirken Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeli haberi öğrencilerle paylaştı. Öğrenciler bir süredir yeni yılda KYK burs ve kredi ücretlerinin artıp artmayacağını merak ediyordu. Bu kapsamda arama motorlarında KYK burs ücretleri artacak mı sorusuna yanıt arıyorlardı. Yüz binlerce öğrenciye müjdeli haberi Başkan Erdoğan verdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ÖĞRENCİLERE MÜJDE

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yükseköğretim Akademik Yıl Açılış Töreni'nde "Kredi veya burs olarak olarak lisans öğrencilerimize aylık biliyorsunuz 500 lira ödüyoruz. Şimdi yeni bir zam daha gelecek." şeklinde açıklama yaparak öğrencilere müjdeyi verdi.

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