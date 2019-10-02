Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nda milyonları ilgilendiren önemli detaylar bulunuyor. Bakan Albayrak 2020-2022 dönemini kapsayan 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Peki, "Değişim Başlıyor" ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nda neler yer alıyor? İşte Yeni Ekonomi Programı'na dair merak edilen detaylar...
EMEKLİLİK HAMLESİ
Herkese ikinci emeklilik imkanı sağlanacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sosyal tarafların mutabakatıyla hayata geçirilecek.
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