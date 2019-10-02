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  • 02.10.2019 20:58
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 20:58

Müjde verildi! Milyonlarca kişiye güzel haber! İkinci lik hakkı tanınacak

Ekonomide 3 yıllık yol haritasını belirleyen 'nı geçtiğimiz günlerde duyuruldu. Yeni Ekonomi Programı'nın duyurulmasıyla ve emekli olmak isteyen vatandaşlar da heyecanlandı. YEP'teki emeklilik hamlesiyle, herkese ikinci emeklilik imkanı sağlanacak. Öte yandan Dövizli sistemi ile gurbetçiler yeni emeklilik imkanı kazanacak. İşte YEP'te yer alan emeklilik sistemi hakkında önemli bilgiler...

Müjde verildi! İkinci emeklilik hakkı tanınacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı 3 yıllık Yeni Ekonomi Programı'nda milyonları ilgilendiren önemli detaylar bulunuyor. Bakan Albayrak 2020-2022 dönemini kapsayan 'Yeni Ekonomi Programı'nı açıkladı. Peki, "Değişim Başlıyor" ana temasıyla hazırlanan Yeni Ekonomi Programı'nda neler yer alıyor? İşte Yeni Ekonomi Programı'na dair merak edilen detaylar...

EMEKLİLİK HAMLESİ

Herkese ikinci emeklilik imkanı sağlanacak. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi sosyal tarafların mutabakatıyla hayata geçirilecek.

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