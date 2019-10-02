16-20 Eylül'de İŞKUR TYP başvurularının alınmasıyla birlikte başvuru ve kura sonuçları merak edilmeye başlandı. On binlerce kişinin başvurduğu ilana alımlar Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı eğitim kurumlarında görevlendirilmek üzere yapılacak. Peki, İŞKUR TYP başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İŞKUR TYP kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte TYP sonuçlarına dair detaylar...

İŞKUR TYP KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İŞKUR TYP başvuru sonuçları bazı illerde açıklanmaya başlandı. Noter kurası ile belirlenen İŞKUR TYP kura çekiliş sonuçları, kurumlar tarafından tarihlerde açıklanmaktadır.

Kura sonuçları nasıl öğrenilir sorusunun yanıtı için bir sonraki sayfaya geçiniz...