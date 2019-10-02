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  • 03.10.2019 06:46
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 06:46

son durum! Bugün ve oldu? 3 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı

da son dakika gelişmesi... Küresel piyasalardaki olumsuz hava etkisiyle yukarı yönlü hareket eden , dünkü işlem gününde 12 Eylül'den bu yana ilk kez 5.75 seviyesinin üzerini test etti. Ancak dolar bu seviyede kalıcı olmadı ve günü 5.7130/5.7150 seviyesinde kapattı. Peki, bugün ve oldu? İşte 3 Ekim güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Ekim ayı başından bu yana TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında görülen negatif seyir, dün öğleden sonra yerini pozitif seyre bıraktı. Böylece dolar/TL de 5.71'li seviyelere döndü. Küresel piyasalar ve jeopolitik endişelerle 12 Eylül'den bu yana ilk kez gördüğü 5.75'in üzerinde kalıcı olmayan dolar/TL, 3 Ekim'e 5,7054 seviyesinde başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 3 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

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