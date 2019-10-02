Dolar son dakika... Ekim ayı başından bu yana TL dahil gelişmekte olan ülke para birimlerinde dolar karşısında görülen negatif seyir, dün öğleden sonra yerini pozitif seyre bıraktı. Böylece dolar/TL de 5.71'li seviyelere döndü. Küresel piyasalar ve jeopolitik endişelerle 12 Eylül'den bu yana ilk kez gördüğü 5.75'in üzerinde kalıcı olmayan dolar/TL, 3 Ekim'e 5,7054 seviyesinde başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 3 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...