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  • 02.10.2019 08:39
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 08:39

onay verdi! 3 markasını sattı

'na bağlı bünyesinde bulunan 3 markanın satışına onay çıktı. Pastavilla, , Lunch & Dinner markalarının ve Ticaret A.Ş.'ye satışına yönelik tarafından beklenen onay verildi.

Koç Grubu 3 markasını sattı

, Koç Ailesi'ne bağlı 'nın Pastavilla, ve Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda'ya satışına onay verdi.

Şirket'ten konu ile ilgili Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada,

"2 Ağustos 2019 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen Pastavilla, Kartal ve Lunch & Dinner markalarının Durum Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne satılmasına Rekabet Kurumu tarafından onay verilmiştir" denildi.

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