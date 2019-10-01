Altın fiyatları son dakika... Altın fiyatları, ABD ve Çin arasındaki ticaret görüşmelerinin bir ticaret anlaşmasıyla sonlanacağı umutları etkisiyle iki ayın en düşük düzeyine geriledikten sonra hafif toparlandı. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 441,00 lira, gram altın fiyatı ise yüzde 0,30 yükselişle 270,80 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 2 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

2 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

2 Ekim Çarşamba günü gram altın 272,34 liradan alınırken, 272,39 liradan satılıyor.