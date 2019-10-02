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  • 02.10.2019 09:59
  • Son Güncelleme: 02.10.2019 10:17

? TUİK nasıl yapılır?

Milyonlarca kiracı ve ev sahibi her ay açıklanan zam oranlarını merakla takip ediyor. Bu bağlamda Eylül ayı enflasyon oranı, Ekim ayının gelmesiyle birlikte vatandaşların yoğun sorguladığı konuların başında bulunuyor. 2019 ne kadar sorusu pek çok kişi tarafından yanıt bekliyor. TÜİK tarafından Eylül ayı enflasyon verileri henüz açıklanmadı. Eylül ayına ilişkin enflasyon verilerinin 3 Ekim tarihinde açıklanması bekleniyor. Geçen ay açıklanan oranlara göre Eylül ayında kiracılara en fazla yüzde 19,62 oranında zam yapılabildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak enflasyon verileri ekonomiyi yakından etkileyecek. İşte TEFE TÜFE kira hesaplama işlemi...

Ev sahipleri Ekim ayında kiraya ne kadar zam yapacaklar?

Ekim ayına geldiğimiz şu günlerde kirada oturan vatandaşların gündeminde Ekim ayı kira artış oranı yer alıyor. Bu kapsamda pek çok kişi arama motorlarında 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Gözler konu hakkında yapılacak açıklamada. Peki, TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilen o sorunun yanıtı... Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

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