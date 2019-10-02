Ekim ayına geldiğimiz şu günlerde kirada oturan vatandaşların gündeminde Ekim ayı kira artış oranı yer alıyor. Bu kapsamda pek çok kişi arama motorlarında 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu sorusuna yanıt arıyor. Gözler konu hakkında yapılacak açıklamada. Peki, TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır? İşte merak edilen o sorunun yanıtı... Kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayda açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması yıllık kira artış oranı olarak kullanılır. Örneğin Ocak ayında kira sözleşmesi dolan bir kişi Şubat ayında zamlı kira öder ve bunun için TÜİK Ocak 2019 TEFE TÜFE rakamları içerisinde yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması Şubat 2019 kira zam oranı olarak uygulanır.

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