Altın fiyatları son dakika... Döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 446,00 lira, Cumhuriyet altını 1.825,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 1,18 yükselişle 274,00 liradan işlem görmüştü. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 3 Ekim canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

3 Ekim tarihli güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI

3 Ekim Perşembe günü gram altın 274,99 liradan alınırken, 275,03 liradan satılıyor.